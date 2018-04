Augsburg-Bayern, formazioni ufficiali: Heynckes lascia fuori sei titolari

© foto di Imago/Image Sport

Ecco le formazioni ufficiali di Augsburg-Bayern. La partita, in caso di vittoria dei bavaresi, può sancire la vittoria della Bundesliga con cinque giornate d'anticipo. Ampio turnover per Jupp Heynckes, che lascia in panchina Hummels, Thiago Alcantara, Ribéry, Javi Martinez, Lewandowski e Muller:

AUGSBURG: Hitz; Khedira, Gouweleeuw, Hinterregger; Schmid, Cordova, Baier, Max; Koo; Gregoritsch, Caiuby

BAYERN: Ulreich; Rafinha, Sule, Boateng, Bernat; Kimmich, Rudy, Tolisso; Robben, Wagner, James.