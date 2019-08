© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole da calciatore dell'Augsburg per Stephan Lichtsteiner, esperto laterale appena arrivato a parametro zero dopo l'avventura all'Arsenal dell'ultima stagione: "L'Augsburg è un club molto interessante, vorrei giocare di nuovo con continuità. Sto bene fisicamente, mi sono allenato duramente in questi mesi e dovrei essere in forma. Non vedo l'ora di iniziare, sento di poter contribuire molto allo sviluppo di questa squadra giovane. Questa è esattamente la sfida che volevo dopo la Premier", le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della società tedesca.