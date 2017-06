Aulas su Tolisso: "Rifiutò Napoli per amor del Lione. Ora va in una big"

© foto di Marco Spadavecchia

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha commentato sul sito dell'OL la cessione di Corentin Tolisso al Bayern: "Corentin è un giocatore eccezionale, senza dubbio uno dei migliori interpreti europei del ruolo. E un giocatore di forte personalità. L'anno scorso non ha esitato a rifiutare l'offerta del Napoli per rimanere ancora un anno nel suo primo club, che ama e rispetta. La sua partenza è una perdita emotiva e qualitativa per il Lione, ma sono orgoglioso di vedere un giocatore del nostro vivaio unirsi in uno dei migliori club in Europa, soprattutto quanto si tratta di un club amico, presieduto da Karl-Heinz Rummenigge".