Aurier: "Io tra i difensori più influenti, ma il PSG non mi rispettava"

Serge Aurier, neo acquisto del Tottenham, ha parlato al Sun commentando le fasi del suo tribolato trasferimento estivo dal PSG: "Volevo una nuova opportunità perché il PSG non rispettava il mio valore. Sono stato tra i difensore più influenti della Ligue 1 dal 2013 ad oggi, vincendo anche 9 trofei. Posso dare molto di più rispetto a quanto fatto vedere in campo. Il PSG mi ha proposto il rinnovo per altri tre anni, ma per molte ragioni ho preferito scegliere una nuova esperienza in cui potermi sentire più libero".