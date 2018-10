Austria, gol e polemiche per Arnautovic: esulta togliendosi la fascia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gol e polemiche, ieri sera, per Marko Arnautovic. L'attaccante del West Ham, autore del gol partita contro l'Irlanda del Nord in Nations League, ha infatti esultato in modo piuttosto particolare. L'ex Inter si è tolto la fascia dal braccio e l'ha mostrata alle telecamere e ai dirigenti della Federazione austriaca in tribuna. Un gesto forte che ha alimentato il gran dibattito che si era aperto proprio riguardo al suo ruolo di capitano in questi giorni.

Per alcuni dirigenti Arnautovic non era infatti l'uomo giusto per rappresentare l'Austria, nonostante le assenze di Baumgartlinger e Alaba. Intanto però, solamente con gli Hammers, il classe '89 ha già segnato quattro reti in quest'avvio di stagione, confermandosi ancora una volta ad alti livelli.

Questa l'immagine dell'esultanza di Arnautovic: