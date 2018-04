Autogol e poi Sarr: il Marsiglia ribalta il risultato. 2-1 al Velodrome

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno-due dell'Olympique Marsiglia, che in due minuti ribalta il risultato: 2-1 contro il Red Bull Lipsia. A siglare il pareggio è in maniera sfortunata Stefan Ilsanker, centrocampista dei tedeschi, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo ribatte nella propria rete la respinta di Gulasci su tiro di Mitroglou. Poi Sarr accende le speranze del Velodrome, concretizzando un rapidissimo contropiede dei transalpini: servito in maniera meravigliosa da Payet lo stesso Mitroglou si vede respinto il tiro due volte, poi arriva Sarr che segna a porta ormai vuota. 2-1: il Marsiglia, dopo la sconfitta di misura dell'andata, ci prova.

