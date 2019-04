Autogol mon amour: Barça, solo Messi ha segnato più degli avversari

© foto di J.M.Colomo

Autogol mon amour: il Barcellona è in vantaggio all'Old Trafford grazie alla autorete di Luke Shaw. Non una novità, per i catalani: considerando le gare delle stagioni 17/18 e 18/19, infatti, sono ben sei gli autogol a favore del Barça in Champions. Solo Messi (14 gol) è stato più utile alla causa.