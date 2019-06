Azerbaigian-Ungheria, le formazioni ufficiali: Szalai guida l'attacco ospite

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alle 18 scenderà in campo l'Azerbaigian che in casa ospiterà l'Ungheria per la sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2020. I padroni di casa punteranno su un 4-3-3 e un tridente formato da Emreli, Dadashov e Sheydaev, mentre l'Ungheria si schiererà con un 4-2-3-1 e Szalai unica punta e supportato da D. Nagy, Szoboszlai e Dzsudzsák.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

AZERBAIGIAN (4-3-3): S. Agayev; Medvedev, R. Mammadov, Krivotsyuk; Richard Almeida, Garayev, Nazarov; Emreli, Dadashov, Sheydaev.

UNGHERIA (4-2-3-1): Gulacsi; Korhut, Barath, Orban, Lovrencsics; Kleinheisler, A. Nagy; D. Nagy, Szoboszlai, Dzsudzsák; Szalai.