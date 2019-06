© foto di Newspix/Image Sport

Il Borussia Dortmund pesca ancora una volta in Spagna per rinforzare la rosa del presente e del futuro. Come riporta Marca, i gialloneri avrebbero infatti strappato all'agguerrita concorrenza il talento dell'Alcorcón José María Relucio, meglio conosciuto como "Relu". Per il centrocampista classe 1998 garantisce l'ex Real Madrid Achraf Hakimi.