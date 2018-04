B. Dortmund, Batshuayi conferma: "Stagione probabilmente finita"

"Beh, per ora non è una buona notizia, probabilmente la mia stagione è finita e non sarò in grado di ripagare il Borussia Dortmund per la fiducia. Grazie a tutti per l'incredibile quantità di amore che ho ricevuto da ieri. Auguro ai miei compagni di squadra il meglio per il finale di stagione. A presto". Così, Michy Batshuayi ha voluto aggiornare i suoi fan sull'infortunio alla caviglia patito ieri contro lo Schalke 04. Stagione probabilmente finita e Mondiale a rischio, dunque, per l'attaccante belga in forza al Borussia Dortmund.

Well its not good news for now, my season is probably over, and i wont be able to pay @BVB back for their confidence ... 😔 Thank you all the amazing amount of love I received since yesterday. Wishing my teammates the best for the final days. See you soon ❤️ pic.twitter.com/GORkrFz9kk

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 16 aprile 2018