B. Dortmund, Batshuayi: "Ho sempre voluto giocare qui, sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' arrivato dal Chelsea alla ricerca di spazio e Michy Batsguayi ha ritrovato subito la serenità al Borussia Dortmund. L'attaccante ex Marsiglia infatti ha rivelato di aver sempre sognato di vestire la maglia giallonera: "Ho sempre desiderato di giocare a Dortmund", ha detto Batshuayi alla rivista di calcio francese Onze Mundial. "Lo avevo già detto ai giornalisti e se si fossero sforzati abbastanza avrebbero potuto trovare un articolo su di me che diceva che quando ero allo Standard Liege mi è stato chiesto per chi volevo giocare nella mia carriera, e la mia risposta è stata "Marsiglia e Dortmund", e ora sono felice perché ho fatto entrambe le cose: sono due squadre importanti, a livello nazionale e internazionale. Sono venuto a Dortmund perché avevo bisogno di giocare per ritrovare me stesso. C'erano molte offerte, ma con il Dortmund tutto si è concluso molto velocemente, sono entusiasta adesso perché ho passato un anno e più in panchina ma la gente sta ricominciando a vedere il vero Michy e qui sto bene".