B. Dortmund, Batshuayi: "Non chiedetemi del futuro. Ma qui sto bene"

"Non mi chiedete del futuro". Michy Batshuayi non ne vuole parlare. Però l'attaccante belga, in prestito dal Chelsea al Borussia Dortmund, conferma di essere innamorato dei gialloneri: "Sono stato accolto molto bene dal Dortmund e dal club. Sono rimasto sorpreso: ho giocato a Marsiglia, dove la tifoseria è molto importante, ma penso che a Dortmund lo sia ancora di più".