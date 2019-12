B. Dortmund, Burki: "Sappiamo che dipendiamo da Inter-Barcellona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Borussia Dortmund, Roman Burki, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions League in programma domani contro lo Slavia Praga: "Anche se dipendiamo dal risultato di Inter-Barcellona, domani dobbiamo cercare di concentrarci solamente sullo Slavia Praga. Veniamo da una vittoria rotonda in campionato e abbiamo sensazioni molto positive in vista del match di Champions".

Classifica del Gruppo F di Champions:

Barcellona 11

Inter 7

Borussia Dortmund 7

Slavia Praga 2