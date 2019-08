B. Dortmund, Favre: "Bayern meglio nel possesso, contropiedi decisivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, dopo aver vinto la Supercoppa di Germania battendo il Bayern Monaco è intervenuto in conferenza stampa: "Volevamo assolutamente vincere, è stata una partita molto complicata. Il Bayern è forte, mantiene tanto la palla e anche oggi hanno avuto la meglio nel possesso. Ma noi siamo stati bravi a difendere, restando sempre compatti. Sappiamo di poter far male in contropiede e così è stato, abbiamo fatto bene nelle ripartenze e così abbiamo sollevato il trofeo".