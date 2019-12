B. Dortmund, Favre: "Con lo Slavia sarà dura. Witsel ko un vero peccato"

© foto di Imago/Image Sport

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha presentato in conferenza stampa la "finale" Champions di domani con lo Slavia Praga: "Lo Slavia è una squadra molto forte, corre tanto e ti aggredisce su ogni contrasto. Dovremo giocare al meglio per raggiungere il nostro obiettivo, non sarà facile, ma l'obiettivo chiaramente è raggiungere la qualificazione".

Witsel infortunato?

"È un peccato per lui e per noi, speriamo che torni presto perché è un calciatore molto importante per il Borussia Dortmund".

Classifica del Gruppo F di Champions:

Barcellona 11

Inter 7

Borussia Dortmund 7

Slavia Praga 2