B. Dortmund, Favre: "Partita pazzesca, vinto con delle correzioni"

Grande successo conquistato dal Borussia Dortmund che ha battuto 3-2 in rimonta il Bayern Monaco. "È stata una partita pazzesca, il Bayern ha giocato benissimo nei primi 25 minuti", ha detto il tecnico dei gialloneri Lucien Favre. "Abbiamo perso un sacco di pallone, ma non potevano continuare a giocare con questo ritmo, è stato molto difficile per noi. Abbiamo corretto alcune cose all'intervallo e alla fine abbiamo capito che potevamo vincere".