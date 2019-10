B. Dortmund, Favre punisce il ritardatario Sancho: out dai convocati

Una punizione, bella e buona. Perché con i ragazzi è sempre bene usare il bastone. Jadon Sancho, stellina classe 2000 del Borussia Dortmund, viene sanzionato da Lucien Favre con la mancata convocazione per il big match di oggi contro il Borussia Moenchengladbach primo in classifica. Motivo? L'asso inglese è tornato in ritardo dalla pausa delle nazionali e paga la recidiva: già quand'era nell'Under 23 giallonera era rientrato troppo tardi dagli impegni lontani dalla Germania. A riportarlo è Kicker.