B. Dortmund, Favre: "Segnare subito ci ha fatto vincere a Stoccarda"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a viaggiare a grande ritmo il Borussia Dortmund che ha trionfato 4-0 in casa dello Stoccarda mantenendo il primo posto in classifica. Dopo la gara il tecnico dei gialloneri Lucien Favre ha detto: "Abbiamo iniziato molto bene, il secondo tempo è stato anche buono, ma non in maniera totale perché gli avversari hanno giocato bene, il 3-5-2 ci ha dato dei problemi anche se eravamo preparati a questo. E' stato difficile per noi controllare la gara, e se non avessimo segnato subito non so come sarebbe andata".