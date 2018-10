B. Dortmund, Favre: "Un piccolo errore ci è costata la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei minuti finale l'Hertha Berlino su rigore ha trovato il 2-2 in casa del Borussia Dortmund e il tecnico dei gialloneri Lucien Favre ha ammesso che un errore è costata loro la vittoria: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo avuto tante occasioni nel secondo tempo per segnare il 3-1, ma sfortunatamente non lo abbiamo fatto e sfortunatamente abbiamo fatto un piccolo errore che ci è costata la vittoria, questo è il calcio".