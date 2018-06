B. Dortmund, Gotze: "Klopp un padre, spero di giocare ancora per lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del documentario di DAZN "Being Mario Gotze", il centrocampista del Borussia Dortmund Mario Gotze ha raccontato diversi aneddoti sui suoi ex allenatori Guardiola e Klopp, oltre a parlare del suo futuro: "Sul campo Guardiola è preparato come pochi, non ho mai visto qualcuno così pronto da un punto di vista tattico. Come calciatore sono cresciuto, mi sono arricchito. Però Pep pensa solo al campo, tralascia del tutto l'aspetto umano e non guarda oltre se stesso. Klopp? Quando ho deciso di lasciare il Bayern, ero seriamente tentato di andare al Liverpool. Sapevo che Klopp mi stava cercando e sarei stato più che felice di tornare a giocare per lui. Non è solo un allenatore per me, è un po' un secondo padre. Un giorno spero che le nostre strade possano incrociarsi nuovamente".