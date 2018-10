B. Dortmund, il nuovo Ibra ai margini: possibile prestito per Isak

C'erano grandi aspettative intorno a Alexander Isak, ma il "nuovo Ibrahimovic" quest'anno è finito ai margini della prima squadra del Borussia Dortmund dopo l'arrivo di Paco Alcacer dal Barcellona. Così, secondo Kicker, l'attaccante svedese classe '99 a gennaio potrebbe lasciare i gialloneri in cerca del prestito giusto per acquisire esperienza e fiducia. L'ex AIK Solna, a gennaio 2017, rifiutò il Real Madrid proprio per sposare la causa del club tedesco.