© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erling Haaland in, Paco Alcacer out? Come riporta As, l'acquisto del bomber norvegese dal RB Salisburgo non sarebbe stato preso di buon grado dall'ex Barcellona e Valencia. Lo spagnolo, autore di 7 reti e 2 assist in 15 presenze stagionali finora, è entrato nel mirino dell'Atletico Madrid e potrebbe così decidere di lasciare presto il Borussia Dortmund per non perdere il ruolo da protagonista avuto finora al centro dell'attacco.