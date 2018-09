B. Dortmund, l'ex Grosskreutz consiglia Gotze: "Vai al Liverpool"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sono state positive le stagioni di Mario Gotze arrivate dopo il suo iconico gol che valse la Coppa del Mondo 2014 alla Germania. Da lì in avanti il talento tedesco ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, che ne hanno notevolmente rallentato la carriera. Tanto che, parlando a Sky Germany, l'ex compagno Kevin Grosskreutz, oggi in terza serie nell'Uerdingen, gli ha dato un suo consiglio per rialzarsi: "Sono dispiaciuto per Mario, ogni giorno se ne leggono di tutti i colori sul suo conto. Forse per lui sarebbe meglio pensare ad un trasferimento all'estero per trovare un po' di pace e rilanciarsi. Già in inverno. Penso ad esempio a Klopp che lo conosce bene: potrebbe andare al Liverpool. Perché no?".