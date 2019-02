© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'1-1 conquistato a Francoforte, il Borussia Dortmund ha guadagnato un altro punto in classifica sul Bayern Monaco sconfitto in casa del Leverkusen: "Certo, guardiamo gli altri risultati dopo la partita, ma non possiamo essere completamente soddisfatti", ha ammesso il capitano del BVB Marco Reus: "Avremmo voluto vincere la partita, abbiamo avuto diverse occasioni ma in alcuni momenti della gara abbiamo commesso diversi errori, dovremo lavorare su questo".