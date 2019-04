© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 5-0 subito in casa del Bayern Monaco, Marco Reus ha parlato della lotta alla Bundesliga che ora vede la squadra di Kovac avanti di punti al Dortmund: ""Il Bayern ha il chiaro vantaggio psicologico, ma hanno anche due o tre partite difficili. Non ha senso parlare del titolo se giochiamo ancora così, ma c'è solo un punto di differenza e le cose possono cambiare molto velocemente in Bundesliga. Dobbiamo mostrare una versione di noi completamente diversa il prossimo sabato. Combatteremo e vedremo cosa succede".