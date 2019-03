© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Dortmund ci crede. Nonostante lo 0-3 dell'andata, i gialloneri non hanno ancora rinunciato alla speranza di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Lo confermano le parole in conferenza stampa del loro capitano Marco Reus: "Sappiamo che possiamo fare l'impossibile. Se il Tottenham domani segna anche solo un gol in casa nostra, diventa tutto molto più difficile, ma noi abbiamo fiducia nella nostra squadra e nelle nostre capacità. Siamo insoddisfatti degli ultimi risultati, però è importante restare positivi e correggere subito gli errori. Vogliamo venire fuori da questa situazione complicata".