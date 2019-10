B. Dortmund, Reus: "Spero che la pausa possa aiutarci a migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ennesimo 2-2 arrivato in campionato per il Borussia Dortmund che non è riuscito a trovare la vittoria in casa del Friburgo. Dopo la gara Marco Reus ha detto: "Il 2-2 è davvero un risultato amaro. Si adatta al nostro modo di giocare nel momento in cui non siamo convincenti. Quindi non dobbiamo sorprenderci se torniamo a casa con un punto, che è troppo poco. Spero che la pausa internazionale possa essere utile per noi per liberare le nostre menti e poi passare al prossimo tour de force con nuova forza".