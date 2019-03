B. Dortmund, Sancho: "Mbappé e Rashford ispirazioni per me"

© foto di Newspix/Image Sport

Rivelazione del Borussia Dortmund con 9 gol e 15 assist in 34 partite, Jadon Sancho ha parlato così al canale ufficiale Youtube dei gialloneri: "I grandi risultati di Mbappé e Rashford mi spingono a fare sempre meglio. So che probabilmente anche loro guardano ciò che faccio io in campo, possiamo dire che ci spingiamo a vicenda. Siamo di ispirazione l'uno per l'altro".