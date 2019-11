B. Dortmund, Sancho poco professionale: il club ora apre alla cessione

Jadon Sancho non è più incedibile per il Borussia Dortmund. Il comportamente poco professionale del talento inglese abrevebbe infatti fatto cambiare idea alla dirigenza giallonera, pronta ad ascoltare le offerte delle big già a gennaio. Almeno secondo quanto riporta The Independent, che parla di apertura importante da parte del club tedesco alla cessione del giovane esterno d'attacco. Su Sancho, lo ricordiamo, hanno messo da tempo gli occhi Manchester United, Manchester City, Liverpool, Barcellona e Real Madrid.