Jadon Sancho non vuole tornare in Inghilterra. Secondo quanto riporta il Sun, il talento del Borussia Dortmund non avrebbe alcuna intenzione di ripartire da Manchester, sponda United, dopo una sola stagione in Bundesliga. Il prodotto del vivaio dei Citizens, rivelazione giallonera finora con nove gol e quattordici assist in 33 presenze, sembra così destinato a restare in Germania per almeno un altro anno sportivo.