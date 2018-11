B. Dortmund, Sancho: "Sono felice qui, non sto pensando ad un addio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il corteggiamento di numerose big d'Europa, Jadon Sancho si è detto felice al Borussia Dortmund, squadra che gli ha dato fiducia: "Non sto sprecando alcun pensiero su un possibile cambiamento ", ha detto alla BILD. "Devo molto alla BVB e voglio continuare con questa squadra. Sono felice qui e non ho firmato per così tanto tempo per niente. Conosco me stesso che posso ancora fare molte cose per migliorare e imparare, ma sta andando bene ed è incredibilmente divertente far parte di una squadra così forte. Sono così felice di aver scelto Dortmund un anno fa. Tutto quello che speravo è diventato realtà: questa città ama il calcio come nessun altra, e i giovani giocatori del BVB giocano regolarmente".