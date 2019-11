B. Dortmund, Sancho strizza l'occhio alla Liga: Real e Barça attente

Più Spagna che Inghilterra per il futuro di Jadon Sancho. Secondo quanto riporta il Daily Star, infatti, il talentoso esterno d'attacco del Borussia Dortmund preferirebbe un trasferimento al Real Madrid o al Barcellona piuttosto che un ritorno in Premier League (Manchester United e Liverpool alla finestra). In questa stagione, intanto, l'inglese ex Manchester City si sta confermando alla grande con 6 reti e 9 assist in 16 presenze, soltanto finora.