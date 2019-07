B. Dortmund, Schurrle con le valigie: è vicino allo Spartak Mosca

© foto di Imago/Image Sport

Nuova possibile avventura per André Schurrle. L'attaccante tedesco, come riporta WAZ, sarebbe infatti molto vicino allo Spartak Mosca. Sotto contratto fino al 2021 col Borussia Dortmund, il classe '90 nell'ultima stagione ha vestito a titolo temporaneo la maglia del Fulham realizzando sei reti in 25 presenze.