B. Dortmund, Stoger: "Batshuayi? Un piacere come sfrutta le chance"

Una partita rocambolesca, poi alla fine la vittoria del Borussia Dortmund per 3-2 contro l'Eintracht Francoforte. Il tecnico del BVB Peter Stoger ha commentato così la sfida Champions che vale il terzo posto: "Batshuayi? Ha speso molto nelle ultime partite, per questo l'ho lasciato inizialmente in panchina. Volevo mettergli pressione, che lui sfrutti le sue chance così bene è un vero piacere. Ho visto il miglior Borussia Dortmund delle ultime settimane".