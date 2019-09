© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Martedì il Borussia Dortmund ospiterà il Barcellona nella prima gara di Champions League e Axel Witsel ha detto: "Personalmente non ho mai giocato contro il Barcellona, quindi sarà la mia prima volta. Sarà una partita difficile perché è il Barcellona. Ma dobbiamo crederci, giocare duro, prepararci per il match come se fosse solo un'altra partita della Bundesliga e dare tutto in campo. Penso che in casa possiamo batterlo".