B. Leverkusen-Bayern finisce 2-6. Bavaresi in finale di Coppa di Germania

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco ditrugge il Bayer Leverkusen nella semifinale di Coppa di Germania e si qualifica per la finale. 2-6 il risultato in favore dei bavaresi al termine dei 90 minuti con reti di Javi Martinez, Lewandowski, Thiago Alcantara e tripletta di Muller. Per le Aspirine gol di Bender e Bailey. Domani l'altra semifinale fra Schalke ed Eintracht Francoforte che decreterà l'avversaria del Bayern in finale.