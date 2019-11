© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hans-Dieter Flick sarà il sostituto di Niko Kovac sulla panchina del Bayern Monaco fino al prossimo Natale. Il club tedesco vuole prendersi del tempo per scegliere la nuova guida tecnica, per cui per adesso si andrà avanti con la soluzione ad interim. Ma, come riportato da Sport1, in Baviera starebbero pensando anche ad un ritorno di Pep Guardiola, al Bayern dal 2013 al 2016 prima di trasferirsi al Manchester City.