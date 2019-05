Bale esubero del Real? Parla l'agente: "Non vuole andarsene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà un'estate di fuoco per il Real Madrid. Il club vuole riscattare una stagione deludente e si prepara a sconvolgere il mercato, rinforzando la rosa con elementi di assoluto valore. Non ci saranno solo operazioni in entrata, ovviamente: sono diverse le cessioni programmate dalla società e da Zidane, ma non saranno operazioni semplicissime.

La grana Bale - Uno dei casi più spinosi riguarda Gareth Bale. Solo un anno fa il gallese regalava al club la tredicesima Champions League, ma il rapporto con i tifosi è ormai ai minimi termini. L'ex Tottenham, però, non ha intenzione di lasciare Madrid, come ha spiegato l'agente, Jonathan Barnett, a Sky Sports uk: "Non sono sicuro che il signor Zidane spinga per la sua permanenza, ma al momento Gareth non ha alcuna intenzione di andare via. Ha un contratto fino al 2022, è stato ed è ancora uno dei primi 3-4 giocatori al mondo. Zidane può dire quello che vuole, è uno suo diritto e non lo criticherò".