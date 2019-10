Bale ignora un bambino che gli chiede l'autografo. Polemica in Spagna

© foto di Insidefoto/Image Sport

Brutta figura di Gareth Bale, tornato a Madrid ieri sera. Il gallese, che era a Londra col permesso della società, ha ignorato i giornalisti presenti e persino un bambino, che si era avvicinato per una foto o semplicemente un autografo. Il gallese, che in questi anni non si è mai distinto per affabilità, ha tirato dritto cuffie alle orecchie e smartphone in mano. Immagini che hanno fatto a breve il giro della Spagna, rendendo l'immagine del giocatore ancor meno popolare. 30 anni, Bale è da tempo nell'occhio del ciclone in Spagna: rimasto al Real Madrid nonostante la volontà di Zinedine Zidane di cederlo, la propensione agli infortuni e lo stipendio alto ha di fatto allontanato qualsiasi pretendente al suo acquisto.