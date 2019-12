© foto di Insidefoto/Image Sport

Il nome di Gareth Bale, nelle ultime settimane, è tornato a circolare in ottica Tottenham, col Real Madrid che potrebbe valutare positivamente un'operazione che coinvolga anche Eriksen. Intanto il gallese, pur non parlando di mercato, ha detto la sua sul nuovo corso degli Spurs a BT Sport: "Il fatto che sia arrivato Mourinho è un messaggio forte e chiaro da parte del club. José è un vincente seriale. Il Tottenham vuole vincere trofei e non credo esista una partnership migliore di quella fra Mourinho e gli Spurs per provare a raggiungere il successo".