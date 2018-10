Ballack duro su Low: "Non capisco perché sia ancora in panchina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le dichiarazioni di Michael Ballack fanno sempre molto discutere. Stavolta, l'ex capitano della Nazionale tedesca si è scagliato contro il CT, Joachim Löw: "Sono rimasto sorpreso che non sia andato via dopo il fallimento del Mondiale. Bisogna ammettere che, dopo tanto tempo, le cose non funzionano più".