© foto di Federico De Luca

Michael Ballack, storica bandiera della Germania nonché ex centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato a Bild del possibile approdo in Baviera di José Mourinho: "La sua firma darebbe prestigio al club e all'intera Bundesliga. Stessa cosa è successo quando arrivò in Germania lo spagnolo Guardiola. Con un allenatore come lo Special One, il Bayern Monaco potrebbe permettersi di attrarre ancora di più i migliori giocatori del mondo".