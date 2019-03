Balotelli: "Ho detto a Raiola che sto bene a Marsiglia, voglio restare"

Tutto facile per la Juventus: poker contro l'Udinese, super Kean

Si è da poco conclusa la sfida fra Juventus e Udinese. I bianconeri hanno calato il poker: doppietta di Kean, reti di Emre Can e Matuidi. Nel finale il gol di Lasagna dell'Udinese che ha reso meno pesante il passivo per i friulani. TURNOVER E SUPER KEAN - Ampio turnover per Allegri,...