Balotelli in prima pagina su L'Equipe: "Si muove ancora"

"Si muoveranno ancora" titola L'Equipe oggi in edicola in riferimento al mercato in Ligue 1 attivo fino al 31 agosto: in copertina Mario Balotelli, sul quale il Marsiglia è ancora favorito. Ma c'è anche il Paris Saint-Germain, alla ricerca di un terzino sinistro, individuato nel brasiliano Wendell del Bayer Leverkusen, mentre Ruben Dias del Benfica è oggetto del desiderio del Lione.