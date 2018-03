Banega: "E' stata una serata per chi ama il Siviglia. Sono orgoglioso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ever Banega, centrocampista del Siviglia tra i protagonisti della qualificazione ai quarti di Champions contro il Manchester United, ha parlato nel post gara ai microfoni dell'Uefa: "Questa serata è per chi ama il Siviglia, per chi viaggia ovunque e sostiene la squadra. Sono così orgoglioso di far parte di questo club, senza i nostri magnifici fan questo sarebbe impossibile".