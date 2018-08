Barça, Alcacer al Borussia Dortmund: per la stampa catalana è tutto fatto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembra fatta per il trasferimento di Paco Alcácer (24) al Borussia Dortmund. I giornali Sport e Mundo Deportivo scrivono che c'è l'intesa tra il Barcellona e il club tedesco per il cartellino dell'attaccante ex Valencia, desideroso di tornare a giocare con continuità dopo l'esperienza catalana. Anche il Porto, l'Alaves e il Betis hanno manifestato interesse per Alcácer, ma il futuro del calciatore dovrebbe essere in Bundesliga.