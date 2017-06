Barça, Andre Gomes verso la conferma. Già rifiutata offerta dello United

© foto di J.M.Colomo

Nei giorni scorsi era circolata la voce riguardante un'offerta rifiutata da parte del Barcellona per Andre Gomes. Il The Sun questa mattina spiega come i 35 milioni di euro fossero stati portati dal Manchester United, ma i blaugrana sono convinti che il portoghese possa rendere al meglio dopo una prima stagione di ambientamento.