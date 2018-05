Barça, Bartomeu su Griezmann: "Non posso parlarne fino al 1° luglio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato a Catalunya Radio del possibile acquisto di Antoine Griezmann: "Non posso dire niente, la nostra società ha un grande rispetto per gli altri club che stanno preparando la prossima stagione. Griezmann è tesserato con un'altra squadra. Abbiamo massimo rispetto per lui e per la sua attuale squadra, stiamo lavorando, ma non posso dire niente sui singoli nomi fino al prossimo 1° luglio".