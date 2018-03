Barça, Busquets: "Il Chelsea? Possiamo imparare dalla semifinale del 2012"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea (si riparte dall'1-1 di Stamford Bridge): "Lo 0-0 sarebbe un buon risultato alla fine della partita ma non durante, perché un gol del Chelsea renderebbe tutto molto più complicato. La semifinale del 2012 vinta dal Chelsea? Si può imparare da tutte le partite, anche se sono passate da tempo. Quella sera iniziammo col piede giusto, ma poi loro segnarono poco prima dell'intervallo. Ci abbiamo provato in ogni modo e abbiamo anche fallito un rigore: a volte il pallone non ne vuole proprio sapere di entrare e non sempre è la squadra migliore a vincere".