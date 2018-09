Barça, dal mancato riscatto dell'Inter al tentativo del Betis: Rafinha resta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal mancato riscatto dell'Inter al tentativo del Betis sfumato prima del gong, Rafinha non è riuscito a trovare una sistemazione fuori da Barcellona. Il centrocampista brasiliano, con le valigie in mano fino all'ultimo minuto della sessione estiva andata in archivio ieri in Spagna, è rimasto 'prigioniero' nel club catalano che, in vari momenti, ha avanzato richieste economicamente fuori portata per qualsiasi pretendente. Per questi motivi Rafinha sarà, a tutti gli effetti, un giocatore del Barça almeno fino al mese di gennaio. In Catalogna pensano infatti che il cartellino del giocatore possa rivalutarsi, per poi magari avere argomenti diversi in caso di cessione. Lo riporta Mundo Deportivo.